У Раді відставку Коломойського назвали нереальною

18:01, 20 березня 2015
Політика
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На сьогодні відставка Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації не є реальністю.

Нардепы в Раде назвали не верят в оставку Коломойского с поста главы ДнепрОГА / sport-xl.net

Про це заявив народний депутат Олександр Шевченко (фракція партії «Блок Петра Порошенка») у коментарі агентству УНІАН.

За його словами, «за таку відставку в парламенті виступили два журналіста - Лещенко та Найєм, які попали під вплив Бойка і Фірташа».

«Це те, про що вони мріють у своїх снах і що вони хочуть видати за дійсне», - підкреслив Шевченко.

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