У Раді відставку Коломойського назвали нереальною

Про це заявив народний депутат Олександр Шевченко (фракція партії «Блок Петра Порошенка») у коментарі агентству УНІАН.

За його словами, «за таку відставку в парламенті виступили два журналіста - Лещенко та Найєм, які попали під вплив Бойка і Фірташа».

«Це те, про що вони мріють у своїх снах і що вони хочуть видати за дійсне», - підкреслив Шевченко.