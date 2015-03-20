У Раді відставку Коломойського назвали нереальною
18:01, 20 березня 2015Політика
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На сьогодні відставка Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації не є реальністю.
Нардепи в Раді не вірять у відставку Коломойського з посади очільника ДніпрОДА / sport-xl.net
Про це заявив народний депутат Олександр Шевченко (фракція партії «Блок Петра Порошенка») у коментарі агентству УНІАН.
За його словами, «за таку відставку в парламенті виступили два журналіста - Лещенко та Найєм, які попали під вплив Бойка і Фірташа».
«Це те, про що вони мріють у своїх снах і що вони хочуть видати за дійсне», - підкреслив Шевченко.
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