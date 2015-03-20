За півроку ЗСУ отримали понад 15 тисяч одиниць бронетехніки – Луценко

Про це в ефірі одного з українських каналів сказав народний депутат України Юрій Луценко.Про це повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«З одного боку, Україна не зробила всього можливого для підготовки до ймовірної у квітні – травні атаки російських військ. Проте сьогодні вона готова набагато більше, ніж місяць тому, і тим паче – півроку тому. Лише за останні 6 місяців ЗСУ отримали понад 15 тисяч одиниць бронетехніки», – зазначив політик.

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Також, за його словами, готові зустріти агресора дві лінії нашої оборони.

«Фактично ракова пухлина на нашій території ізольована. Проте влада щодня вирішує проблему того, щоб ситуація не вибухнула планованими РФ протестами всередині України», – наголосив Луценко.

Він також зазначив, що Київ мало цікавить позиція терористів щодо сприйняття передумов для виборів на окупованій третині Донбасі.

«Якщо їх не влаштовують умови проведення українських виборів, то нехай вони повертаються додому», – сказав народний депутат.