Крим буде звільнений від окупантів, але не воєнними методами - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві сказав Уповноважений президента з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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«Вчора я повернувся зі США, де проходило засідання Ради безпеки ООН. Росіяни його бойкотували, але всі члени Ради безпеки одностайно говорили про те, що окуповані території будуть звільнені, і світова спільнота докладатиме для цього все, що від неї залежить, - сказав Джемілєв. - Але ми дуже сподіваємося, що території будуть звільнені не воєнним шляхом. Бо воєнний шлях означає загибель багатьох тисяч людей. Думаю, що у світової громадськості достатньо механізмів, щоб змусити агресора залишити окуповані території».

Джемілєв підкреслив, що агресор буде покараний, а окуповані території повернуться в Україну. «І призвідники будуть передані до рук правосуддя. Але щоб це сталося якомога швидше, потрібна максимальна концентрація усіх сил і людей навколо України, - зазначив Джемілєв. - Зараз почалася нова холодна війна, яка в будь-який момент може перейти в іншу стадію, яка втягне нові країни. І зараз потрібно зробити усе можливе, щоб не допустити цього».

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 р. Росія ввела війська на територію українського Криму, і у березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. В результаті таких дій Україна втратила можливість здійснювати будь-які виробничі та фінансові відносини з півостровом, а українське майно було «націоналізовано» новою владою Криму. Упродовж 2014 р. США та ЄС упровадили низку санкцій стосовно кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.