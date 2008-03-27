Ющенко продав подарунок дружини?

Президент України Віктор Ющенко оприлюднив відомості про доходи, цінні папери та майно, які стосуються його та членів родини.

Заробітна платня Президента України за 2007 рік склала 481 тисяч 953 гривень, 20 копійок. Також президент володіє земельними ділянками загальною площею 131385 кв. метрів, будинком у 656,7 “квадратів” та квартирою площею 371,9 кв.м. Цінних паперів за 2007 рік Президент придбав лише на 236 гривень.

Разом з тим у розділі “Відомості про транспортні засоби, що знаходяться в приватній власності” у президентської декларації у всіх рядках стоять прочерки...

Нагадаємо, що у 2006 році дружина Президента Катерина Ющенко подарувала чоловіку старий мотоцикл, про який він так довго мріяв. Віктор Ющенко казав, що задоволений подарунком, щоправда, це “непроста техніка, йому вже 60 років, тому на цьому мотоциклі треба обережно їздити, щоб він іще якийсь час витримав”.

Тоді Ющенко ще уточнював, що омріяним подарунком стала “приблизно така модель, як була у мого батька”. ЗМІ повідомляли, що дружина Президента виклала за засіб пересування близько 3 тисяч доларів.