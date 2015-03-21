Порошенко: Необхідно здійснити реінтеграцію окупованих районів знову в Україну
21:55, 21 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що лише зброєю не повернути тимчасово окуповані території Донбасу.
Петро Порошенко / УНІАН
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.
"Лише зброєю, танками, «Градами» і ракетами українську територію не повернути", - зазначив він.
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Порошенко підкреслив, що необхідно здійснити реінтеграцію окупованих районів знову в Україну.
"Складною дипломатичною мовою це називається реінтеграція - це повернення цієї території до суверенної влади України", - сказав він.
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