Тимошенко визнала, що Янукович їй поміг

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Верховна Рада наступного тижня розгляне в першому читанні 10 законопроектів, необхідних для ратифікації угоди про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з представниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

“Уряд завершив роботу над всіма законопроектами, які забезпечують ратифікацію документів щодо вступу до СОТ в парламенті України. Ми вчора на засіданні уряду схвалили всі законопроекти, і вони сьогодні вже знаходяться в Верховної Раді. Ми сподіваємося на те, що буквально декілька днів потрібно буде потрібно профільним комітетам Верховної Ради, щоб їх розглянути. Я думаю, що ми можемо навіть на наступному тижні їх розглянути і прийняти як мінімум в першому читанні”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр-міністр наголосила, що кожен попередній уряд “вклав свій вклад в те, що Україна зараз здобула таке право – стати членом Світової організації торгівлі”.

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на розширеному засіданні Кабінету Міністрів, присвяченому підбиттю підсумків діяльності уряду за перші 100 днів перебування при владі нагадала, що 5 лютого 2008 року Генеральна рада СОТ ухвалила рішення про приєднання України до цієї організації.

«Це той крок, який багато років не міг зробити жоден уряд», - сказала вона.