Крим тверезіє від "русского мира" в безгрошів'ї та під пильним наглядом спецслужб

Такі дані в ООН оголосив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.

Але тепер навіть розмови про вільне волевиявлення, за законом РФ, - це кримінальна стаття, повідомляє ТСН.

За кремлівською рознарядкою "Кримнаш" можна лише святкувати концертами та масовими гуляннями. Відгуляли на "Кримнаші" у Москві і журналісти місцевого видання "Город". І з'ясували, що масовий столичний патріотизм має цілком конкретне фінансове підґрунтя - по 300 рублів на душу.

Кримчан, охочих радіти перевернутому до гори дриґом світові, дедалі менше. Річницю пришестя "руського миру" мешканці півострова зустрічають з пустими гаманцями та шаленими цінами.

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Омріяні високі пенсії та зарплати виявились пшиком - вони не встигають за здорожчанням. Дороги до курортів заростають без курортників, рейки на залізниці іржавіють без потягів, поля сохнуть без дніпровської води. Керченський міст залишається химерою. Крим тверезіє.

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