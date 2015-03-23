Крим тверезіє від "русского мира" в безгрошів'ї та під пильним наглядом спецслужб
Якби референдум у Криму відбувся цими днями, Росію за Батьківщину обрали б не більше 20% кримчан.
Такі дані в ООН оголосив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Але тепер навіть розмови про вільне волевиявлення, за законом РФ, - це кримінальна стаття, повідомляє ТСН.
За кремлівською рознарядкою "Кримнаш" можна лише святкувати концертами та масовими гуляннями. Відгуляли на "Кримнаші" у Москві і журналісти місцевого видання "Город". І з'ясували, що масовий столичний патріотизм має цілком конкретне фінансове підґрунтя - по 300 рублів на душу.
Кримчан, охочих радіти перевернутому до гори дриґом світові, дедалі менше. Річницю пришестя "руського миру" мешканці півострова зустрічають з пустими гаманцями та шаленими цінами.
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Омріяні високі пенсії та зарплати виявились пшиком - вони не встигають за здорожчанням. Дороги до курортів заростають без курортників, рейки на залізниці іржавіють без потягів, поля сохнуть без дніпровської води. Керченський міст залишається химерою. Крим тверезіє.
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