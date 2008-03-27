”Вихідці” з Нашої України створили Єдиний центр

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Ігор КРІЛЬ очолив Єдиний Центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єдиного Центру, з’їзд партії відбувся сьогодні у Києві.

На з’їзді обрано політичну раду, президію та голову партії.

До складу політради партії обрано 35 осіб. До президії партії увійшли народні депутати України Оксана БІЛОЗІР, І.КРІЛЬ, Олеся ОРОБЕЦЬ, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Віктор ТОПОЛОВ, голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ, а також заступник голови Фонду розвитку громадянського суспільства Леся ТАРАН.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого, член політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії НСНУ, народний депутат України М.ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат І.КРІЛЬ, член президії НСНУ, народний депутат В.ТОПОЛОВ, член політради партії, народний депутат О.БІЛОЗІР та член політради, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА оголосили про свій вихід з «Народного Союзу Наша Україна». До цього, 15 лютого з партії “Наша України” вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА

Колишні члени НСНУ зауважили, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій. Крім того, вони наголосили, що керівництво НСНУ порушує статут партії, «через неспроможність та небажання використання колективного досвіду активу партії утворилася велика дистанція між партійними лідерами та рядовими партійцями”.