Нардеп: Ратифікація Римського статуту допоможе Україні в її прагненні приєднатися до Європи

Співголова депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради та голів парламентських фракцій з проханням підтримати позицію групи щодо прискорення ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та на найближчому засіданні парламенту розглянути проект Закону № 1788 про внесення змін до статті 124 Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту).

«Від імені України Римський статут Міжнародного кримінального суду був підписаний ще 20 січня 2000 року, проте залишається не ратифікованим Україною і по цей день. Сьогодні, як ніколи для України є актуальною ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду за для забезпечення об’єктивного міжнародного розслідування злочинів проти людяності, що викликають занепокоєння не лише у нашому суспільстві, а і в цілому у міжнародної спільноти», - йдеться у депутатському зверненні.

За словами Писаренка, прийняття Законопроекту створить конституційні передумови для визнання державою Україна юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

«Ратифікація Римського статуту допоможе Україні в її прагненні приєднатися до Європи, демонструючи серйозне ставлення до захисту прав людини. Це додаткова гарантія відповідальності високих посадових осіб перед українським народом і міжнародною спільнотою, адже Міжнародний кримінальний суд сприятиме Україні у здійсненні справедливого правосуддя»,- заявив депутат.