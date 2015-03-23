В таємному протоколі Мінських угод Порошенко пообіцяв Путіну звільнити Коломойського – Денисенко

Народний депутат України Андрій Денисенко заявив про те, що в таємному протоколі до Мінських угод президент України Петро Порошенко взяв зобов'язання перед російським лідером Володимиром Путіним звільнити главу Дніпропетровської ОДА, пише ТСН.ua.

Під час прес-конференції у Дніпропетровську Денисенко додав, що окрім обіцянок звільнити очільника ОДА Ігоря Коломойського у протоколі значився пункт про знищення "Правого сектору".

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Денисенко, Валентин Дідич, Олександр Дубінін та Віталій Купрій заявили про свій вихід зі складу фракції.

Віталій Купрій наглосив, вже тривалий час у країні не проводяться обіцяні реформи й порушуються домовленості, передбачені коаліційною угодою.

За його словами, дане рішення було спровоковане заявою глави СБУ Валентина Наливайченка про причетність керівництва Дніпропетровської ОДА до вбивства співробітника СБУ у Волновасі

Віталій Купрій також нагадав Порошенку про обіцянку продати «5 канал», заявив, що президент затягує створення Антикорупційного бюро і блокує процес розсекречення документів у справі Гонгадзе. Крім того, на думку Купрія, керівництво Генштабу - непрофесійне, а в Україні діє принцип «виборчого правосуддя».