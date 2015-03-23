Купрій в жорсткій формі заявив про вихід з БПП, його прикладу послідував Денисенко

Про це він написав у Facebook.

За його словами, дане рішення було спровоковане заявою глави СБУ Валентина Наливайченка про причетність керівництва Дніпропетровської ОДА до вбивства співробітника СБУ у Волновасі і про те, що відбулися допити у цій справі.

«Я в п'ятницю сам особисто був присутній на допиті Корбана та Олійника в СБУ. Там взагалі не піднімалось питання вищезгаданого злочину, який взагалі був скоєний лише наступного дня в суботу, - пише Купрій. - Я переконаний, що пан Наливайченко зробив провокаційну заяву на вимогу президента Петра Порошенка, який фактично дестабілізує державну владу в регіоні. Знаючи, скільки зробило для збереження державності керівництво Дніпропетровської області, як рішуче воно бореться з нащадками режиму Януковича, можу заявити про свою незгоду з рішенням Петра Порошенка.».

Читайте такожДепутат вважає, що ГПУ взялася цькувати керівництво Дніпропетровської ОДА

Віталій Купрій також нагадав Порошенку про обіцянку продати «5 канал», заявив, що президент затягує створення Антикорупційного бюро і блокує процес розсекречення документів у справі Гонгадзе. Крім того, на думку Купрія, керівництво Генштабу - непрофесійне, а в Україні діє принцип «виборчого правосуддя».

У той же час, як повідомляє кореспондент УНІАН, ще один депутат від «Блоку Петра Порошенко» - Андрій Денисенко - теж заявив про вихід з фракції.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявив про те, що керівництво Дніпропетровської області в особі Олійника і Корбана нібито погрожувало співробітникам СБУ.