Співробітники СБУ займаються контрабандою в зоні АТО - Корбан

Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан заявив, що контрабандою в зоні АТО займаються співробітники Служби безпеки України.

"Саме співробітники СБУ налагодили і кришують систему перевезення товарів у зоні АТО. Це пов'язано з супроводом металобрухту, сигарет тощо", - сказав він на прес-конференції в Дніпропетровську, коментуючи сьогоднішні звинувачення голови СБУ Валентина Наливайченка, повідомляє LB.ua.

Корбан заявив, що влада Дніпропетровської області вимагає створення слідчої комісії в парламенті, яка повинна досконально розібратися в цьому питанні і довести або спростувати зв'язок між викраденням чиновника мерії Дніпропетровська Олександра Величка та вбивством співробітника СБУ в Волновасі. Якщо дані Наливайченка не будуть переконливими, в Раді будуть збирати підписи про його відставку, підкреслив заступник голови ОДА.

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Він додав, що ДніпрОДА є "фортецею, яка стримує агресію". Але замість того, щоб допомогти, центральна влада, можливо, зробила її "предметом якогось таємного протоколу в Мінську". "Я, звичайно, сподіваюся, що це не так, але є сумніви", - сказав Корбан.

"На мене є близько 8 кримінальних справ, а на Вілкула - немає жодного, Бойка - немає жодного та на всіх інших злочинців, які сидять в "Опозиційному блоці" і ховаються за депутатським мандатом, нема жодного", - підсумував Корбан.