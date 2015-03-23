Філатов: Наливайченко має вибачитися за свою брехню, інакше буде суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філатов сказав під час прес-конференції у Дніпропетровську.

Депутат заявив, що він із депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Віталієм Купрієм у п’ятницю, 20 березня, був присутній на допиті заступників голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана та Святослава Олійника. Філатов додав, що цей допит "не має жодного стосунку до вбивства офіцера СБУ, яке відбулося наступного дня, в суботу".Читайте такожВ таємному протоколі Мінських угод Порошенко пообіцяв Путіну звільнити Коломойського – Денисенко

"Коли пан Наливайченко, який є професійним спецслужбовцем, виходить і звалює все в одну купу... Якісь офіцери Нацгвардії, якісь працівники штабу АТО, які виписують фальшиві перепустки, якісь викрадені люди, вбивство, на жаль, у Волновасі працівника спецслужб і в кінці все це завершується тим, що за цим мало не стоять співробітники Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - сказав Філатов.

На його переконання, це "неймовірна, цинічна за своєю аморальністю брехня". "Я вважаю, що пан Наливайченко просто зобов'язаний вийти і вибачитися за такі свої заяви. Ми будемо вживати усіх можливих зусиль, які є у компетенції народного депутата, щоб усі звинувачення, які прозвучали з боку пана Наливайченка, були в суді спростовані", - наголосив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня Наливайченко повідомив, що в розшук оголошено громадянина України Гордєєва, який причетний до вбивства в Волновасі співробітника СБУ - капітана Дмитра Манзика.

За його словами, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" спільно зі співробітниками МВС у Донецькій, Дніпропетровській областях та Дніпропетровську затримали 9 учасників озброєного бандформування, яке налагодило контрабандне постачання ліквідних товарів на окуповану територію Донецької і Луганської областей.

За словами Наливайченка, під час обшуків у членів угруповання вилучено величезну кількість різної зброї, в тому числі у Дніпропетровській області.

Наливайченко зазначив, що члени цього бандформування "мали виходи на окремих народних депутатів, представників окремих облдержадміністрацій".

При цьому голова СБУ зазначив, що після затримання окремих членів угруповання "нам намагаються чинити спротив члени парламенту нашого українського, але вони будуть бачити себе в кримінальних хроніках доки не буде знято депутатську недоторканність, а ми продовжуватимемо розслідування цієї справи, ми розуміємо, що це ще частина банди. Не виключаємо, що громадянин Гордєєв є ватажком банди".

Також Наливайченко зауважив, що наразі йде перевірка про можливе фінансування цього бандформування з боку окремих українських чиновників.