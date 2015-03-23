У Києві сидять злодії, їм час піти - Корбан

Про це він заявив на брифінгу в Дніпропетровську в понеділок, пише Українська правда.

За його словами, "сьогодні настав час навести порядок у Києві".

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Він також сказав, що зараз правоохоронці "підмінили собою режим Януковича".

"Сьогодні у Києві сидять злодії. І пора цим злодіям піти", - заявив він.