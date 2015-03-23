У Києві сидять злодії, їм час піти - Корбан
19:05, 23 березня 2015Політика
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Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан заявив, що київська влада прокралася і забрехалась, їй пора піти.
За словами Корбана, зараз правоохоронці "підмінили собою режим Януковича" / УНІАН
Про це він заявив на брифінгу в Дніпропетровську в понеділок, пише Українська правда.
За його словами, "сьогодні настав час навести порядок у Києві".
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Він також сказав, що зараз правоохоронці "підмінили собою режим Януковича".
"Сьогодні у Києві сидять злодії. І пора цим злодіям піти", - заявив він.
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