У Києві сидять злодії, їм час піти - Корбан

19:05, 23 березня 2015
Політика
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Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан заявив, що київська влада прокралася і забрехалась, їй пора піти.

За словами Корбана, зараз правоохоронці

Про це він заявив на брифінгу в Дніпропетровську в понеділок, пише Українська правда.

За його словами, "сьогодні настав час навести порядок у Києві".

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Він також сказав, що зараз правоохоронці "підмінили собою режим Януковича".

"Сьогодні у Києві сидять злодії. І пора цим злодіям піти", - заявив він.

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