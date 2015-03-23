У Дніпропетровській ОДА звинуватили владу у спотворенні даних щодо АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Дніпропетровську.

"Досить брехати про децентралізацію, досить брехати про успіхи при проведенні АТО, про кількість загиблих, у нас є точні дані, які ми збираємо весь цей час, про становище української армії та її забезпечення", - заявив Корбан.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати Денисенко, Віталій Купрій та Олександр Дубінін заявили про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка".