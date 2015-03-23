У Дніпропетровській ОДА звинуватили владу у спотворенні даних щодо АТО
21:35, 23 березня 2015Політика
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Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Геннадій Корбан звинуватив керівництво країни у наданні неправдивої інформації щодо успіхів у проведенні АТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Дніпропетровську.
"Досить брехати про децентралізацію, досить брехати про успіхи при проведенні АТО, про кількість загиблих, у нас є точні дані, які ми збираємо весь цей час, про становище української армії та її забезпечення", - заявив Корбан.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати Денисенко, Віталій Купрій та Олександр Дубінін заявили про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка".
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