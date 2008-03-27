Наша Україна повезе кримських журналістів у штаб-квартиру НАТО

Кримська республіканська організація партії “Народний Союз Наша Україна” має намір організувати поїздку кримських журналістів до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-центр Кримської організації НСНУ, мета поїздки – ознайомити працівників кримських ЗМІ з діяльністю Альянсу. «В парторганізації хочуть, щоб, звертаючись до теми НАТО, журналісти спиралися не на ідеологічні штампи радянської епохи, а отримали інформацію з перших рук, і не з чуток знали предмет, про який пишуть», - зазначають представники республіканської організації НСНУ.

Під час робочої поїздки до Криму народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова підкомітету ВР з питань співробітництва з НАТО і АЗЄС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК закликала журналістів розповідати громадянам “все, що можна дізнатися про НАТО”, а не подавати неповну чи викривлену інформацію про Альянс.

«Є право людей на інформацію. А ми, журналісти, часто порушуємо це право, навіть не одурюючи людей, а, даючи їм неповну, урізану інформацію», - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

«Давайте спочатку розповімо нашим громадянам все, що можна дізнатися про НАТО, про інші актуальні теми, а вони потім самі зроблять свій вибір. Але це буде усвідомлений вибір», – додала вона.

Ознайомча поїздка української делегації працівників місцевого самоврядування до Брюсселя, у складі якої будуть і представники Криму, зокрема й журналісти, може відбутися вже в квітні.