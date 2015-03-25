Путін не запросив Порошенка на День перемоги

Про це в адміністрації президента повідомили у відповідь на запит "Нового времени". "В інформаційно-довідковій базі даних вхідної або вихідної службової кореспонденції адміністрації президента не зареєстровано звернення до президента Петра Порошенка взяти участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, проведення яких планується в Москві у травні цього року", - йдеться у відповіді адміністрації президента.

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Як відомо, запрошення були направлені багатьом світовим лідерам. Кремль планує, що в урочистостях візьмуть участь близько 30 глав держав.

Між тим, від участі в урочистостях відмовилися лідери Німеччини, Великобританії, Польщі, Латвії та Словаччини. Запрошення відхилив також голова Європейської Ради Дональд Туск.