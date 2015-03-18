Президент Словаччини також відмовився їхати в Москву на 9 травня

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Тrend.sk, Андрій Кіска заявив, що "події на сході України і в Криму не додають мені бажання брати участь в урочистостях і військовому параді, восславляющем міць армії (РФ. - Ред.)", - сказав він.

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"Думаю, найважливішим буде вшанувати тих, хто поклав своє життя за свободу нашої країни, і зробити це тут, у Словаччині", - додав президент країни.

Між тим, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що свою участь у заходах у Москві 9 травня, підтвердив у тому числі і лідер Словаччини.