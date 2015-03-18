Колишні посли США в Україні вважають, що святкувати 9 травня слід в Києві

Як повідомляє ТСН, про це йдеться у матеріалі колишніх послів США в Україні Джона Гербста, Стівена Пайфера та Вільяма Тейлора у виданні Los Angeles Times.

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За словами дипломатів США, світові лідери можуть відвідати заходи в Києві, а не в Москві, оскільки в 2015 році столицю РФ навряд чи можна вважати підходящим місцем для зустрічі західних лідерів.

Видання повідомляє, що західні лідери не можуть бути в Москві і дивитися на парад російських військових, чиї товариші досі воюють на Донбасі.

Колишні посли зазначають, що президент РФ винен в тому, що намагається приписати тільки Росії перемогу у Другій світовій війні. Втрати росіян були найбільш численними, але в процентному відношенні до загальної чисельності населення Україна постраждала більше, втративши 25% своїх жителів.

"Нехай пропаганда Кремля спробує приховати те, як у Києві лідери західних країн віддають данину поваги радянському народу - в тому числі і російському, який героїчно боровся в Другій світовій війні", - пише видання.