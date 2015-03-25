У кабінеті Бочковського знайдені банківські картки та сертифікати на офшорну фірму - Аваков

Обшук у кабінеті керівника ДСНС завершений. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав у прямому ефірі 5 каналу, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, міністр показав персональні банківські картки, а також сертифікати на оформлення офшорної фірми, оформлені на ім’я затриманих сьогодні Сергія Бочковського та Василя Стоєцького.

Очільник МВС також нагадав, що українська сторона при розслідуванні злочинних схем, організованих затриманими екс-керівниками ДСНС, звернеться до іноземних спецслужб, зокрема – до ФБР.

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Як повідомляв УНІАН, Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького затримали правоохоронці сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

На засідання уряду був запрошений слідчий Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні доповів про скоєння злочину вищим керівництвом ДСНС.

"Я просив би просити дозволу запросити процесуального слідчого (на засідання уряду)", - сказав Аваков.

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Слідчий доповів, що Бочковський и Стоєцький затримані на підставі неодноразових звернень народних депутатів щодо наявності корупційних схем у ДСНС.

"Дана схема полягає в тому, що під час державних закупівель в порушення чинного законодавства закупівля пально-мастильних матеріалів здійснювалася у ТОВ "Лукойл", "Алянс" та інших підприємств за значно завищеними цінами", - сказав слідчий.