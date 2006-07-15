Ющенко: жага влади і посад залишається головним рушієм політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що в той час, коли Україна потребує стабільності і єдності, парламент виявився неготовим до нового рівня відповідальності.

На цьому Президент наголосив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, яке було присвячене парламентській кризі.

Зазначивши, що з 1 січня 2006 року, після набуття чинності політичної реформи, український парламент отримав розширені повноваження, і що нова роль вимагає високої відповідальності від кожного народного депутата і особливо від лідерів фракцій, Президент заявив: “Змушений констатувати – перші місяці роботи Верховної Ради засвідчили: п’ять політичних сил, що прийшли до парламенту, виявилися неготовими працювати в умовах парламентсько-президентської республіки. Жоден із лідерів партій та блоків не продемонстрував належного рівня відповідальності”.

Назвавши події, що відбуваються у ВР “політиканством”, В.ЮЩЕНКО сказав, що повністю поділяє глибоке суспільне несприйняття “протистояння, інтриг, нетолерантності, нехтування принципами, політичної метушні”. За його словами, суспільство втомлене і обурене, а відповідальними за цю суспільну апатію сьогодні всі народні депутати, і , особливо – політичні лідери.

“На жаль, жага влади і посад залишається головним рушієм дії українських політиків”, - заявив В.ЮЩЕНКО, додавши, що через це порушуються домовленості, посилюється недовіра, поляризується ситуація в парламенті і в місцевих органах влади.

Водночас Президент висловив переконання, що спроби розгойдати країну і поставити під сумнів її демократичну перспективу – приречені.