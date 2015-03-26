Порошенко запропонував Ярошу посаду в Міністерстві оборони - радник Авакова

Лідеру "Правого сектора", народному депутату Дмитру Ярошу запропонували посаду у Міністерстві оборони.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі 5 каналу у четвер ввечері, передає Українська правда.

"Я можу підтвердити, що Дмитру Ярошу надійшла пропозиція від президента зайняти посаду у Міністерстві оборони. Я б схвально поставився до рішення, якби Дмитро Ярош прийшов би на роботу на державну службу", - зазначив він.

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"І я скажу: бачу, що йому відверто нудно у Верховній Раді. Плюс він важко поранений у бою. Я би із задоволенням міг би разом із Дмитром Ярошем створити Добровольчий союз оборони України за прикладом естонської, фінської, швейцарської системи", - додав Геращенко.