Російський канал перебрехав слова патріарха Філарета до протилежного

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

Так, твердження, що захист своєї землі не є порушенням заповіді "не убий", російські пропагандисти перетворили на заклик вбивати жителів Донбасу, а з твердження, що Донбас - споконвіку українська земля, зробили заяву, що це неправда.

На російському каналі «Россия-1» у випуску новин від 25 березня розповіли, (сюжет від [27:59]) що глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет закликає вбивати мешканців Донбасу.

"Філарет у проповіді заявив, що знищення мешканців Луганської і Донецької областей зовсім не гріх, і по відношенню до цих людей заповідь «не убий» не працює", - говорить ведуча.

Читайте такожРосійський депутат збрехав про обстріл Маріуполя від імені ОБСЄТакий висновок російські журналісти зробили з тексту патріаршого богослужіння у 4-ту неділю Великого посту, що доступний на порталі УПЦ КП. Однак у цьому тексті Філарет жодного разу не закликав до вбивства жителів Луганської або ж Донецької областей, хоча й стверджував, що заповідь "не убий" не порушуються, коли хтось захищає свою землю від нападника.

Також "Россия 1" повністю перекрутила слова патріарха про Донбас.

"Неправда в тому, що Донбас – це століттями українська земля, і там жили і живуть українці. Їдьте ви по селах Донецької та Луганської області. Там живе корінне населення. Це люди, які приїхали з Росії та інших республік Радянського Союзу або Російської імперії й оселилися на українських землях", - "цитують" Філарета російські "журналісти".

"В чому неправда тих, не всіх, а тих сепаратистів, які живуть в Донбасі Неправда в тому, що вони не визнають, що Донбас – це віками українська земля. І там жили й живуть українці. Поїдьте ви по селах Донецької чи Луганської області. Там живе корінне населення. Ким вони себе вважають, росіянами чи українцями, якщо вони розмовляють українською мовою? Вони українці. А сепаратисти хто? Це люди, які приїхали з Росії й інших республік Радянського Союзу чи Російської імперії і оселилися на українських землях. І українська земля радо прийняла їх", - сказав Філарет, який сам походить з Донбасу, насправді.