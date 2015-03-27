Прокуратура вирішила відібрати санаторій у коханки Януковича
ГПУ пред’явила позов про витребування держмайна дитячого санаторію "Славутич", яким користується товариство, учасником якого є благодійний фонд Любові Полежай "Дорога майбутнього".
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Установлено, що вказане ТОВ у 2010 році неправомірно отримало в оренду майно дитячого санаторію в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області.
Усупереч вимогам закону, угода була укладена без проведення конкурсу, особою, яка не мала права розпоряджатись цим державним майном.
"Внаслідок цього державний санаторій, розташований у мальовничому куточку Київщини на березі Канівського водосховища на території площею 7 га, передано у користування за символічну плату - 2 тисячі гривень на місяць", - зазначили в ГПУ.
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"Водночас, вартість путівки для оздоровлення дітей орендарями визначено близько 10-12 тис грн за зміну", - підкреслили у відомстві.
"Незважаючи на незаконність передачі вказаного майна та закінчення терміну дії угоди про оренду, товариство продовжує користуватись державним майном без будь-яких правових підстав", - заявили в ГПУ.
Як відомо, Полежай була співмешканкою екс-президента Віктора Януковича.