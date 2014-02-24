Янукович вже багато років має цивільну дружину - журналісти

02:55, 24 лютого 2014
Політика
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Віктор Янукович вже багато років має цивільну дружину - Любов Полежай - уродженку Єнакієвого.

ЛюбовьПолежай / facebook.com/leshchenko.ukraine

Жінка є рідною сестрою куховарки Януковича.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст "Української правди" Сергій Лещенко.

"Гаразд, оскільки революціонери побували в Хонці та все побачили, то час назвати речі своїми іменами. Отже, перед вами цивільна дружина колишнього українського диктатора Віктора Януковича - уроджена Єнакієвого Любов Полежай. Вона - рідна сестра його куховарки Надії Марінцевої, про яку ми писали, коли розслідували дивний склад пасажирів чартеру Януковича до Давосу. Янукович і Полежай уже багато років разом, при цьому Янукович офіційно не розлучений зі своєї Людмилою" - написав Лещенко.

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