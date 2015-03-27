Адвокат заявив, що Бочковського можуть звільнити сьогодні вночі

Про це адвокат сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Є стаття 211 КПК України, яка зазначає, що особа протягом 60 годин має бути або доставлена до суду, або звільнена. Беручи до уваги, що після завершення суду підстав тримати в суді або в органі (утримання – УНІАН) у суддів немає, його мав би конвой вивести із суду. І якщо в цей період, тобто до 1.00 ночі, його знову до суду не доставлять, то згідно зі статтею 211, частина 2, він має бути звільнений”, - наголосив адвокат.

Він пояснив, що якщо суд не приймає рішення про обрання запобіжного заходу, і цю особу вивозять із суду, максимум часу, який можуть тримати особу без рішення суду в органах досудового слідства, - це 60 годин. Таким чином, тимчасовий термін затримання повинен закінчитися через 60 годин з моменту затримання. У зв'язку з цим він додав, що слідчий і прокурор відстоюють іншу позицію.

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Окрім того, Федоренко заявив, що на даний час не отримав матеріали, про які заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, що клопотання до суду буде доповнене новими звинуваченнями, які доведуть необхідність арешту Бочковського.

За словами адвоката, раніше в матеріалах, отриманих ним від слідчого, не було підстав говорити про вчинення Бочковським злочину.

Також адвокат додав, що у даний час особисто з Бочковським жодних слідчих дій не проводили.

"Поки що офіційно нас для участі у провадженні слідчих дій не запрошували, не телефонували, не повідомляли. У мене домовленість з моїм клієнтом, він сам заявив таку позицію, що він сам (без адвоката) участі у будь-яких слідчих діях участі не бере, документів не підписує", - додав Федоренко.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

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Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим сьогодні Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також сьогодні Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.

Після цього Аваков заявив, що клопотання про арешт Бочковського було відкликано із суду в зв'язку з необхідністю доповнити матеріали додатковими статтями обвинувачення й що Генпрокуратура доповнить новими звинуваченнями клопотання про необхідність екс-голови ДНСН.

Також прокурор заявляв, що Бочковського можуть відпустити, якщо слідчі МВС до закінчення терміну тимчасового затримання не нададуть доказів скоєння ним злочину.

Він нагадав, що, "відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, Бочковський затриманий на 72 години".

"Якщо за 72 години не будуть надані докази, Бочковського повинні відпустити... До 12 години наступного дня закінчиться термін (тимчасового затримання) його - 28 березня о 12.18 хвилин", - наголосив прокурор.