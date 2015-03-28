Президент запевняє, що не допустить конфлікту всередині влади
19:50, 28 березня 2015Політика
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Порошенко заявив, що його позиція зараз - це деолігархізація країни.
Петро Порошенко / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко запевняє, що не допустить конфлікту всередині влади.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV в суботу.
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"Я хотів би, щоб це ніяк не виглядало, як конфлікт всередині влади. Я цього не допущу і як президент країни, і як гарант Конституції. Ключова позиція, з якою я зараз виходжу — деолігархізація країни", - сказав Порошенко, коментуючи ситуацію навколо "Укрнафти" і відставки Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної держадміністрації.
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