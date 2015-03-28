Президент запевняє, що не допустить конфлікту всередині влади

Президент України Петро Порошенко запевняє, що не допустить конфлікту всередині влади.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV в суботу.

Читайте такожПорошенко та Коломойський дали спільну прес-конференцію: ніякого конфлікту немає

"Я хотів би, щоб це ніяк не виглядало, як конфлікт всередині влади. Я цього не допущу і як президент країни, і як гарант Конституції. Ключова позиція, з якою я зараз виходжу — деолігархізація країни", - сказав Порошенко, коментуючи ситуацію навколо "Укрнафти" і відставки Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної держадміністрації.