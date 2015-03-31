Слідство завершило розслідування справи журналіста Коцаби, якого звинувачують у державній зраді

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Івано-Франківського міського суду Михайло Савлюк.

За його словами, в понеділок, 30 березня, до Івано-Франківського міського суду надійшов обвинувальний акт щодо громадянина Коцаби, 1966 року народження, якого слідство обвинувачує у вчинені злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

За словами Савлюка, із суддів Івано-Франківського міського суду сформовано колегію, яка слухатиме кримінальну справу щодо Коцаби. Підготовче засідання у даній справі відбудеться 6 квітня о 15.30 в приміщені Івано-Франківського міського суду.

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Як повідомляв УНІАН, Коцабу було заарештовано 8 лютого за підозрою у державній зраді.

14 лютого Апеляційний суд Івано-Франківської області, розглянувши апеляційну скаргу Коцаби, залишив підозрюваного під вартою.

Кримінальне провадження проти журналіста було відкрито після того, як він ініціював акцію під назвою «Я проти мобілізації». Коцаба оприлюднив в Інтернеті відеоролик, в якому закликав українців не йти на фронт.