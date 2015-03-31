Румунія готова надати Україні підтримку у поверненні Криму

Про це повідомив голова комісії з зовнішньої політики палати депутатів парламенту Румунії Ласло Борбелі під час зустрічі з першим заступником голови Верховної Ради Андрієм Парубієм.

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Андрій Парубій висловив вдячність румунським колегам за підтримку України. Він зазначив, що нині для України - "час великих викликів і великих реформ, які треба здійснити". "Маємо подолати корупцію, реформувати суддівську систему, місцеве самоврядування, і паралельно здійснювати роботу щодо перетворень у Збройних силах і правоохоронних органах, - сказав він. - Головним питанням лишається безпека країни, а підтримка цивілізованого світу у цьому питанні для України дуже важлива".

Андрій Парубій підкреслив, що військовий конфлікт на сході України не є лише українсько-російським протистоянням. "Путін кинув виклик усьому цивілізованому світу. Тож або спільно зупинимо його, або він йтиме далі", - сказав він.

Ласло Борбелі заявив, що Румунія виступає за збереження територіальної цілісності і суверенітету України. Він висловив сподівання, що мінські угоди будуть імплементовані, і зауважив, що "нікому не потрібна напруга".

Ласло Борбелі нагадав, що очолювана ним делегація отримала підтвердження щодо підписання міжурядової угоди про малий прикордонний рух. "Ця угода важлива для людей, які мешкають на прикордонних територіях, тому сподіваюся, що Верховна Рада України її ратифікує", - сказав він.

Своєю чергою, Андрій Парубій висловив упевненість, що угода про малий прикордонний рух між Україною і Румунією буде ратифікована у Верховній Раді вже найближчим часом.

Ласло Борбелі також висловився за послідовне вирішення питань, які виникають у гуманітарній і культурній сферах життя румунських громад в Україні, шляхом двостороннього діалогу.

Сторони наголосили на необхідності інтенсифікації двосторонніх відносин, на розвитку їхньої парламентської складової. При цьому Андрій Парубій зауважив, що керівництво Верховної Ради робить усе для поглиблення співпраці України і Румунії, зокрема на рівні парламентів.