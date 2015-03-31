Звіт Ради Європи щодо розслідування розстрілів на Майдані. Основні тези

Українська влада неефективно розслідує злочини проти майданівців

Після 22 лютого 2014 року “розслідування стикалось зі значними перешкодами, які однак не можуть виправдати всі ті недоліки, що не були їхнім неминучим наслідком”, заявив голова Міжнародної дорадчої групи Ніколас Братца на брифінгу у Києві.

Зокрема, на думку екпертів групи, ресурси Генпрокуратури України у розслідуванні злочинів були вкрай недостатніми, часто змінювалися генеральні прокурори, а робота слідчих була розподілена неефективно.

У звіті вказано, що Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України не бажали співпрацювати з прокуратурою у розслідуваннях злочинів проти активістів Майдану. Як показовий приклад цього, Міжнародна група відзначає розслідування участі бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» у злочинів проти майданівців. Зокрема, як зауважив Братца, йдеться про тиск з боку МВС на органи прокуратури, а також про сприяння Печерського райсуду Києва втечі одного з основних на сьогодні фігурантів, «беркутівця» Дмитра Садовника.

Читайте такожУ Авакова обурені звітом РЄ з розстрілу Майдану: ми не заважали розслідуваннюРеакція МВС. Заява голови Міжнародної консультативної групи при Раді Європи Ніколаса Братца про те, що нібито мають місце системні перешкоди в розслідуванні злочинів проти активістів Майдану, є необґрунтованою.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві МВС України щодо оцінок участі підрозділів МВС в розслідуванні злочинів на Майдані у 2013-2014 роках.

Також у міністерстві відкидають і звинувачення в недостатньому рівні співпраці МВС та Генеральної прокуратури, зазначаючи, що висновки спостерігачів Ради Європи базуються на застарілій інформації.

"Беркут" винен

Згідно зі звітом, відповідальність за більшість вбивств, скоєних 20 лютого 2014 року, може бути покладено на співробітників "Беркуту".

"Аналіз сотень годин відеозаписів та матеріалів з інтернету дозволив встановити 21-24 співробітників "Беркуту", які стріляли в учасників акцій протесту, що піднімалися вулицею Інститутською", - сказано у звіті.

Зокрема, встановлено, що більшість демонстрантів, що загинули 20 лютого, отримали поранення з автоматів Калашнікова калібру 7,62*39, який був у наявності у бійців "Беркуту" з "групи Садовника".

Читайте такожСудді Печерського суду оголосили самовідвід у справі про розстріл на Майдані"Встановлено, що група Садовника отримала приблизно 20 автоматів АКС-47 такого калібру, ці автомати не було повернуто до місця зберігання, вони зникли", - йдеться в документі. Також у звіті наголошується, що понад 30 осіб було застрелено з-поза бетонної барикади біля виходу зі станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській, що співвідноситься з численними записами в мережі інтернет, на яких видно, як співробітники "Беркуту" в уніформі з жовтими пов'язками стріляють з цього місця.

Участь у розстрілах "третьої сторони"

Хоча вина співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" у розстрілах 20 лютого є практично доведеною, у Генеральної прокуратури України немає доказів участі спецпідрозділу МВС "Беркут" у розстрілі активістів Майдану 22 січня, 18 лютого та у ніч на 19 лютого 2014 року в центрі Києва, сказано у звіті.

Так, щонайменше трьох активістів Майдану 20 лютого 2014 року було вбито пострілами з вікон готелю "Україна" у центрі Києва або з приміщення консерваторії, а за непідтвердженими даними, ще 10 осіб застрелили з дахів інших будинків.

Читайте такожНаказ розстрілювати активістів Майдану віддавав особисто екс-президент Янукович - РНБОВодночас, ідеться у звіті, жодна з вилучених як докази куль не може стовідсотково ідентифікуватися як куля зі снайперської зброї, оскільки автоматні кулі мають той же калібр, що й кулі від снайперської гвинтівки Драгунова.

Таким чином, питання участі у злочинах проти майданівців так званої «третьої сили» залишається відкритим.

"Ми так і вказали у звіті, що це питання залишається відкритим, і ми самі не можемо його вирішити”, - сказав голова Міжвідомчої групи Ніколас Братца.