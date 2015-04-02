Порошенко найняв собі ще одного радника - екс-прем'єра Словаччини

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на словацьке видання Dennik N.

Діапазон роботи буде досить широкий, але особливу увагу буде приділено реформам.

Дзурінда нагадав про здійснені Словаччиною на початку 2000-х років реформи, коли він був змушений замінити занепалі галузі новими, щоб люди могли отримати роботу.

"Україна теж стикається з цією складною проблемою зараз", - сказав Дзурінда.

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Як повідомлялося, колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс також прийняв пропозицію голови Дорадчої міжнародної ради реформ Михаїла Саакашвілі.

За словами Кубілюса, серед тих, кому запропонували стати радниками Порошенка - колишній прем'єр і глава МЗС Швеції Карл Більдт, голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Елмар Брок, євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, екс-прем'єр Словаччини Мікулаш Дзурінда, а також відомий шведський економіст Андерс Аслунд, який був радником з питань економіки у колишнього президента України Леоніда Кучми і прем'єра Латвії Валдіса Домбровскіса.