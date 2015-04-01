Екс-прем'єр Литви поповнить лави міжнародних радників Порошенка

Як повідомляє литовське видання Delfi з посиланням на BNS, Кубілюс отримав таку пропозицію по телефону 31 березня ввечері від колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який очолює засновану в лютому цього року міжнародну консультативну раду з реформ.

"Він мені зателефонував, сказав мені, хто може увійти до складу цієї ради з інших відомих європейських політиків, і я погодився", - сказав Кубілюс.

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За його словами, Саакашвілі назвав і кілька інших потенційних радників, з якими ведуться переговори або вже домовлено про роботу. Це колишній прем'єр і довголітній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, голова комітету Європейського парламенту (ЄП) у закордонних справах Ельмар Брок, колишній віце-президент ЄП Яцек Сарьюш Вольський, екс-прем'єр Словаччини Мікулаш Дзуринда, а також відомий шведський економіст Андерс Аслунд, який був радником з питань економіки у колишнього президента України Леоніда Кучми і у прем'єра Латвії Валдіса Домбровскіса.

Кубілюс сказав, що ця консультативна рада, швидше за все, працюватиме неформально, однак повинна час від часу проводити засідання в Україні.