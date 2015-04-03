Правозахисники вперше почули від Савченко "розмови про смерть"

За словами Єлизавети Глінки, самопочуття Савченко "відносно задовільне". Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Воно (самопочуття) краще, ніж було в минулий раз, але воно далеко від нормального", - сказала Глінка агентству РИА Новости.

Михайло Федотов кілька днів тому сказав, що під час останнього відвідування він вперше "почув від неї розмови про смерть". За його словами, правозахисники "постаралися все-таки змінити її настрій в якійсь мірі".

У грудні Савченко оголосила голодування на знак протесту проти свого затримання.

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5 березня 2015 адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яка тривала більше 80 днів.

14 березня українські лікарі більше 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша». 16 березня вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, однак пізніше адвокат заявив, що льотчиця відновила голодування.

20 березня сестра льотчиці повідомила, що стан здоров'я Савченко погіршився, її готуються перевести в лікарню.