Демонтаж ”головної загрози” Євро-2012 припинили

Демонтаж торгово-розважального центру "Троїцький" біля національного спортивного комплексу "Олімпійський" у Києві припинено у зв`язку з відсутністю відповідного проекту робіт. Про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО журналістам у суботу.

За його словами, хоча демонтаж почався 20 березня, "будівельна інспекція видала розпорядження про те, що демонтаж не можна проводити без проекту".

Міністр повідомив, шо завершити узгодження і затвердження проекту вдасться упродовж двох тижнів.

Ю.ПАВЛЕНКО додав, що демонтаж ТРЦ "Троїцький" планується завершити до кінця 2008 року.

Він нагадав, що на 31 березня заплановано перше засідання комісії з вибору проекту реконструкції НСК "Олімпійський".

Міністр перекоонаний, що комісія визначить проект-переможець протягом 10 днів.