З Лівану евакуйовано 12 громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, після проходження лівансько-сирійського кордону автотранспортом Посольства України в Сирійській Арабській Республіці громадян було перевезено до міжнародного аеропорту м. Алеппо (Сирія), звідки сьогодні вони вилетіли в Україну.

Посольствами України в Лівані та Сирії опрацьовується питання щодо евакуації з Лівану інших громадян України.

Справа перебуває на контролі у Посольствах України в Лівані та Сирії, а також в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у Лівані на консульському обліку перебуває 1605 громадян України, з яких близько 300 виявили бажання виїхати з країни.

Інформація щодо жертв або постраждалих громадян України в Лівані відсутня.