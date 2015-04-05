Путін бачить військове майбутнє конфлікту в Україні - екс-головнокомандувач НАТО

Про це у Вашингтоні заявив екс-головнокомандувач НАТО у 1997-2000 роках генерал армії США Веслі Кларк, передає Крим. Реалії.

Він назвав помилкою сподівання, що Німеччина зможе взяти на себе ініціативу у вирішенні української кризи.

«Якщо ми, США, самі себе утримуємо від допомоги Україні, заохочуючи Німеччину взяти на себе ініціативу, то черговий російський наступ продемонструє хибність німецького підходу. Ангела Меркель гарний політик, вона може скільки завгодно казати, що «немає військового конфлікту», - сказав генерал.

На його думку, третій російський наступ означає, що, принаймні, Путін бачить військове майбутнє конфлікту.

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«Ми давали європейцям шанс вирішити балканську кризу упродовж кількох років. Нарешті ми сказали: ми вирішімо цю кризу. Ми надіслали 30 тисяч американських солдатів, щоб зацементувати підписані мирні домовленості», – зазначив Кларк.

Екс-командувач НАТО вважає, що в разі програшу України наслідки для всієї Східної Європи будуть непередбачувані, і вкотре нагадав: зброю потрібно надати, щоб підвищити ціну для Путіна.

«Існує ймовірність того, що нинішня адміністрація надасть Україні зброю. Це точно станеться, якщо Путін нападе. Я хотів би, щоб США надали зброю до того, як Путін вдасться до нападу, оскільки зброя буде надійним стримуючим фактором», – переконаний генерал.