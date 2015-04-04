Україна готується до подальшої агресії з боку Росії - посол України в Польщі

Україна готується до того, що Росія продовжуватиме свій наступ.

Про це в інтерв’ю Gazeta Wyborcza заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Європейська правда.

"Скажу так: Путін непередбачуваний, Москва непередбачувана. Нещодавно показано на російському телебаченні фільм про анексію Криму. Росія називає цю анексію поверненням назад на батьківщину", - сказав він.

"Так вона виправдовує грубе порушення міжнародного права. Аналогічним чином можна виправдати подальшу агресію чи в Україні, чи проти інших цілей", - додав посол.

"За нашими оцінками, і до цього ми готуємося, Росія продовжуватиме свій наступ на Україну", - наголосив Дещиця.

За його словами, агресія РФ може поширитися й на інші країни регіону.

"Росіяни вважають, якщо міжнародне співтовариство погодилося на анексію Криму, вони можуть йти вперед. Ми знаємо, що коли Україна не зупинить російську агресію, вона може поширитися й на інші країни регіону", - зауважив Дещиця.

Читайте такожРосія ніколи не була настільки позбавленої довіри, як сьогодні - БільдтПосол також сказав, що Німеччина і Франція також несуть відповідальність за Мінськ-2, і якщо домовленості буде невиконано, то Україна вимагатиме розширення санкцій проти РФ.

"Ми будемо вимагати від Парижа і Берліна, щоб їхні дії були більш рішучими, що ці країни були більш рішучими у реалізації та розширенні санкцій", - наголосив український дипломат.