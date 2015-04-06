Україна залишатиметься унітарною державою - Порошенко

Україна залишатиметься унітарною державою, і таку модель держави підтримують майже 90% громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на першому засіданні Конституційної комісії.

"Децентралізація не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є і, я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут, згори, так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку. І можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі управління державою є дуже потужною і на сьогоднішній день наближається до 90%", - сказав Порошенко.

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У той же час президент зазначив, що готовий запустити референдум з питання державного устрою України.

"Для тих, хто дуже бажає провести тезу федералізації, вкинути це як дискусію, у нас є кінцевий інструмент - референдум. І я готовий до того, щоб ми запустили референдум по питанню державного устрою України, якщо ви будете вбачати в цьому необхідність", - наголосив глава держави.