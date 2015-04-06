Балога: Домогосподарства і бюджетну сферу потрібно переводити на альтернативні джерела енергії

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він вважає, що субсидії – це краще, ніж залишити людей сам-на-сам з не підйомними тарифами, але це боротьба з наслідками, а не усунення причин.

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«Причина у нас все та ж – це дорогий газ, якого у нас споживають дуже багато. Відповідно, для того, щоб люди платили менше за комунальні послуги, вони повинні менше споживати газу. Або не використовувати його взагалі», - вважає політик.

Народний депутат зазначив, що ще рік тому говорив і писав депутатські звернення всюди, куди тільки можна і пропонував переводити бюджетну сферу і домогосподарства на альтернативні джерела енергії.

«Давайте переведемо школи, лікарні, дитячі садки, органи державної влади на вугілля мазут, деревину, в залежності від специфіки регіону. Давайте запустимо програму, згідно якої кожне домогосподарство отримає безвідсотковий кредит на заміну та встановлення котлів. Давайте найбіднішим поставимо їх безкоштовно», - пропонував політик.

На його думку за рік це можна було зробити і зараз ми б уже економили на газі десятки мільярдів гривень.

«І ми це робимо на Закарпатті – бюджетні установи продовжують переходити на деревину, у великих містах і райцентрах люди ще з 2008 року самі себе гріють, кому чим дешевше і вигідніше. Тепломережі давно закриті і більше не гріють землю всю зиму. На сьогодні Закарпаття – єдиний енергетично незалежний регіон, область, яка споживає найменше газу і це ще не кінець», - зазначив політик.

Також він повідомив, що не раз говорив Арсенію Яценюку приїхати і подивитися, щоб повторити цей досвід в інших областях, однак прем’єр не прислухався.

«Тому зараз уряд змушений виділяти з бюджету 24,5 мільярда гривень на субсидії. А це, немало-небагато, майже третина бюджету Міністерства оборони України – держави, яка перебуває у стані війни», - наголосив Віктор Балога.

На його думку якби рік тому колосальна сума в 24 мільярди гривень пішла на перехід на альтернативні джерела енергії, зараз Україна б уже не випрошувала знижку на імпортний газ, а думала б чи потрібен він нам взагалі.

«Але ж ні – ми рік займалися виборами, боротьбою з партнерами по Майдану, обслуговуванням інтересів спонсорів та власним іміджем. А зараз вдаємо з себе героя-реформатора і щедрого царя, який роздасть усім субсидії», - вважає народний депутат.