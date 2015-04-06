Чуркін пояснив причини порушення суверенітету України

А тоді вже це зробила і Москва. Про це він розповів під час інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, пише ZN.

На питання, чому Росія відправила війська в Крим, він відповів: "Моя відповідь буде короткою: опитування громадської думки показало, що 93% жителів Криму виступали за приєднання до Росії. У Росії ж 90% громадян висловились на користь об'єднання".

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Журналісти видання відзначили, що Росія порушила низку міжнародних законів, вторгшись на територію України.

"Ой, яка жалість. Так не треба було підтримувати насильницький путч в Україні. Таким чином книга законів була розірвана у цій тендітній країні, яка дуже важлива для Росії, особливо Крим і Донбас", - сказав Чуркін.

На його думку, така позиція цілком виправдовує російське вторгнення в Україну, анексію Криму і розв'язання війни. За його словами, протести на Майдані, які Чуркін називає "переворотом", відкинули в сторону міжнародне законодавство.

"Ви почали небезпечну гру, відмовившись визнавати, що легітимний уряд вирішує, які угоди підписувати, а які ні, і коли це робити. Брюссель і Вашингтон говорили Україні, що їй треба робити. Ви першими порушили український суверенітет, стабільність і цілісність", - додав російський дипломат.

Він також додав, що Україні варто було б провести референдум у Криму ще в 1991 році, коли розпався СРСР. "Це було б чесніше і дозволило б уникнути багатьох проблем. Але сталося те, що сталося", - сказав Чуркін.

На питання журналістів Die Presse, чому з Москви постійно надходять абсурдні повідомлення про те, що в Україні нібито стався "фашистський переворот", Чуркін відповів, що "проблема не в тому, що про це говорить Москва, а в тому, що ви їх ігноруєте".