Профільний комітет Ради планує 8 квітня заслухати главу Нацбанку

Про це в інтерв`ю телеканалу «News One» заявив голова парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат фракції Радикальної партії Сергій Рибалка.

”У середу, 8 квітня, на засіданні комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності у нас буде голова НБУ Валерія Гонтарєва. Ми хочемо, щоб засідання комітету було відкритим. Ми хочемо, щоб на наше засідання прийшла преса, яка зможе поставити всі запитання голові НБУ”, - заявив він.

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Рибалка додав, що члени комітету планують порушити низку проблемних питань, зокрема, щодо отриманих від МВФ 2,5 млрд дол для стабілізації золотовалютних резервів.

”Ми хочемо почути від НБУ про те, чи є якийсь конкретний план для підтримки курсу національної грошової одиниці. Ми вимагаємо надати такий план”, - наголосив голова парламентського комітету.