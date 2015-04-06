Гройсман: До кінця травня в Раді з'явиться закон про місцеві вибори за відкритими списками

Про це в ефірі "Свободи слова" повідомив голова парламенту Володимир Гройсман, пише INSIDER.

За словами спікера, наразі готово більше 5 законопроектів щодо змін виборчого законодавства на місцевих виборах.

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"Нам треба до кінця травня, я це підкреслюю, що важливо це внести в парламент, законопроект, який у тому числі з іншими супутніми законами врегулює можливість проведення місцевих виборів саме на системі відкритих списків. Для того, щоб обирались не бренди партій, а щоби обиралась особистість від тієї чи іншої політичної сили", - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив, що наступне засідання створеної ним робочої групи з підготовки змін до закону про місцеві вибори відбудеться 16 квітня.