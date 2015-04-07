Студенти, аспіранти та докторанти денної форми можуть за бажанням звільнитися від мобілізації - закон

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пункт 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" доповнюється абзацом чотирнадцятим, згідно з яким також з військової служби можуть бути звільнені військовослужбовці, які є студентами або аспірантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

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Також Рада додала норму, що і докторанти денної форми навчання не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а докторанти, що вже призвані, матимуть право на звільнення з військової служби за власним бажанням.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, депутат від "Народного фронту" Лілія Гриневич, яка є автором законопроекту, відзначила, що такі особи можуть за бажанням продовжувати військову службу.