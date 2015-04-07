МЗС доручив послам України активізувати інформаційну роботу

Про це, як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгова політика України: Quo Vadis?" заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Безумовно, є і проблеми. Наприклад, посол пише у звіті, що за місяць він дав 37 інтерв'ю - перевірити це дуже складно", - зазначила вона.

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"Також є ще одна проблема - дипломати можуть розповісти про ініціативи уряду, запланованих заходах щодо дерегуляції, однак вони не можуть донести інформацію про самовідчутті бізнесу в Україні, а також про галузі, найбільш вигідні для інвестування", - зазначила Зеркаль.

"Тут ми потребуємо підтримки з боку як бізнесу, так і неурядових організацій", - підкреслила заступник міністра.