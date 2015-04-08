Стартувала зустріч Порошенка з Коморовським (фото)
17:52, 08 квітня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським.
Коморовський прибув з дводенним візитом / APU
Про це повідомила прес-служба Порошенка у Twitter.
Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським pic.twitter.com/cJvgpfB5J8
— APU (@APUkraine) April 8, 2015
Як повідомлялося, Коморовський прибув до України з дводенним візитом.
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Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму.
У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.
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