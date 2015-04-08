Стартувала зустріч Порошенка з Коморовським (фото)

17:52, 08 квітня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським.

APU

Про це повідомила прес-служба Порошенка у Twitter.

Як повідомлялося, Коморовський прибув до України з дводенним візитом.

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Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму.

У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.

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