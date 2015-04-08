Стартувала зустріч Порошенка з Коморовським (фото)

Про це повідомила прес-служба Порошенка у Twitter.

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським pic.twitter.com/cJvgpfB5J8 — APU (@APUkraine) April 8, 2015

Як повідомлялося, Коморовський прибув до України з дводенним візитом.

Читайте такожПрезидент Польщі вперше в історії виступить у парламенті України

Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму.

У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.