Російська міліція затримала в Петербурзі українських журналіста і студентку

Під час акції протесту антиглобалістів у Санкт-Петербурзі затримано двох українців, повідомляє «5 канал».

Це журналіст Максим БУТКЕВИЧ і студентка Власта ПІДПАЛА.

Їх ще не повезли до суду, але й термін адміністративного арешту збіг іще о 12.00. Зараз біля відділення міліції, де утримують громадян України, працює український консул. За його словами, М.БУТКЕВИЧА та В.ПІДПАЛУ можуть відпустити уже завтра. Максимальний термін арешту може становити 15 діб.

Як повідомляють очевидці, адвокатів не пускали до затриманих понад 5 годин. Вони також говорять, що правоохоронці свідомо затягують перебування учасників акції у відділенні міліції.

Усього під час акції антиглобалістів біля готелю "Редісон" на Невському проспекті затримали 36 осіб.