Порошенко відзначив внесок одеситів у перемогу на нацизмом і значний вклад в АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в Одесі під час урочистостей з нагоди 71-ї річниці визволення міста від нацистських окупантів.

Звертаючись до присутніх у залі, глава держави зазначив, що із сьогоднішнього свята розпочинається марафон пам`яті з відзначення 70-річчя завершення Другої світової війни, який закінчиться святкуванням Дня Перемоги 9 травня.

Президент особливо підкреслив внесок українців у перемогу 1945 року.

«За підрахунками істориків, близько 6 мільйонів українців воювали у лавах Червоної армії. 2072 українця заслужили звання Героя Радянського Союзу. Український льотчик Іван Кожедуб, який збив 64 німецьких літаки, став тричі Героєм. Чотири оперативні стратегічні об`єднання були названі «українськими фронтами», – сказав Порошенко, зауваживши, що Україна разом з Білоруссю опинилися фактично у центрі подій війни 1941-1945 років.

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«Свідченням колосального внеску українців у перемогу над фашизмом стало і визнання України у 1945 році засновницею ООН, на рівні з іншими державами», – наголосив президент.

Глава держави назвав образливими та шокуючими заяви нинішнього керівництва РФ про те, що війну можна було б виграти і без України.

«Такі слова – то наруга над пам`яттю загиблих воїнів і знущання над почуттями живих ветеранів. Не виграли б цієї війни без українців – тут немає навіть про що сперечатися! А от про те, чи почалася би війна, якби у Кремлі не підписали пакт Рібентроппа-Молотова, можна біло б і посперечатися», – зауважив Порошенко.

Особливо відзначив президент героїзм одеситів, 14 з яких були удостоєні звання Героя.

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«Пам’ять про те воєнне лихоліття нічим не стерти. Наші діди-прадіди з покоління сорокових відбили агресію із Заходу. Та навіть у страшних снах вони не могли уявити, що після сімдесяти років миру в життя їхніх онуків та правнуків війна увірветься… зі Сходу», – сказав Порошенко.

«Чим, скажіть, аншлюс Австрії 38-го року чи окупація Судетської області в 39-му відрізняються від анексії Криму чи спроб відторгнути Донбас в 2014-му?!», – запитав у присутніх президент.

Разом з тим глава держави відзначив значний вклад одеситів у антитерористичну операцію на cході України.

«Вперше за 70 років ми зі зброєю в руках захищаємо суверенітет та територіальну цілісність держави від ворожих зазіхань. Гідні слави своїх героїчних предків, одесити встали на захист Батьківщини, виконуючи свій святий обов’язок в лавах Збройних сил України та інших військових формувань», – сказав президент.

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Порошенко відзначив особовий склад оперативного командування «Південь», підрозділи Військово-морських сил, повітряного командування «Південь», Національної гвардії, офіцерів та курсантів Військової академії. Одеські морські прикордонники беруть участь у охороні морської ділянки державного кордону біля Маріуполя. 59 кращих синів Одещини віддали життя за свою українську Батьківщину.

Крім того, президент особливо також відзначив той факт, що за рік в Одесі сформовано потужний волонтерський рух на підтримку армії.

Глава держави звернувся до присутніх і російською мовою.

«Я глубоко признателен Одессе и всем вам за ваш выбор в пользу единой Украины, за вашу верность своей стране, своему народу, своему гражданскому долгу», – сказав Порошенко.

За пропозицією президента всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих у часи Другої світової війни, в ході антитерористичної операції, а також тих, чиє життя трагічно обірвалося 2 травня минулого року.

Президент вручив державні нагороди учасникам звільнення Одеси, учасникам АТО та волонтерам.