Європейський Суд з прав людини відклав на півроку розгляд позову України до РФ

Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі суду.

Як зазначається, ЄСПЛ продовжив до 25 вересня 2015 року час, відведений російському уряду для офіційного коментарю щодо прийнятності скарг України на дії РФ на Донбасі та в Криму.

Згідно з регламентом суду, Росія мала час для подачі своїх пояснень лише до 25 березня. Однак за два дні до того, як сплив цей термін, РФ попросила про його продовження на півроку.

Йдеться про пояснення російської влади щодо двох скарг України проти Росії до ЄСПЛ, зазначили в суді.

Читайте такожУкраїна подала до Європейського суду вже третій позов проти Росії - Мін'юст

Перша, наймасштабніша скарга, була подана Києвом 13 березня, відтоді багаторазово доповнювалася.

Від початку Україна звинувачувала Росію щодо дій в Криму, згодом – також щодо агресії на Донбасі.

Другий позов України проти РФ було подано 13 червня, він стосується викрадення російською владою та перевезення на територію РФ трьох груп дітей-сиріт та супроводжуючих їх дорослих.

На додаток до двох міждержавних скарг, у цьому ж контексті, в даний час 526 індивідуальних скарг перебувають на розгляді суду.

Вони були порушені у відношенні як України, так і Росії (307 заявок), або виключно проти однієї з цих держав (194 заяв проти України, і 25 проти Росії).