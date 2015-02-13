ЄСПЛ зажадав у РФ інформацію про стан Савченко, а льотчицю закликав припинити голодування

Про це в п'ятницю повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

У повідомленні зазначається, що 9 лютого ЄСПЛ отримав запит від Савченко щодо застосування проміжних заходів відповідно до правила 39 регламенту суду, з метою вказати російському уряду негайно звільнити її з-під варти.

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”Савченко, яка голодує протягом більше ніж 60 днів, скаржиться, серед іншого, щодо ризику зазнати жорстокого поводження у формі примусового годування. У рішенні не надавати проміжні заходи у відповідності з правилом 39, суд 10 лютого 2015 року запропонував пані Савченко покласти кінець голодуванню та попросив уряд РФ надати фактичну інформацію щодо її ситуації”, - зазначає ЄСПЛ.

В повідомленні вказано, що заяві Савченко проти Росії (no. 50171/14), яка була подана в суд 14 липня 2014 року, було надано пріоритет. Савченко керується статтею 5 (право на свободу та особисту недоторканність) і статтею 6 (право на справедливий судовий розгляд у розумний строк) Європейської конвенції з прав людини.