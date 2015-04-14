На Харківщині знешкодили 11 бойовиків із величезним арсеналом зброї (фото)

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

«Голова спецслужби Валентин Наливайченко доповів президенту України Петру Порошенку про те, що в результаті спеціальної операції 12-13 квітня ц.р. СБУ спільно з прокуратурою Харківської області знешкодила велику терористичну групу з одинадцяти (!) осіб, яка причетна до вчинення терористичних актів у Харкові та області», - написав він.

За словами Лубківського, бойовики підозрюються в обстрілі центрального офісу одного з комерційних банків у липні та Харківського обласного військкомату в серпні минулого року, вчиненні вибуху біля офісу волонтерської організації в лютому та підриві залізничної цистерни у квітні ц.р.

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«Таким чином вдалося не лише розкрити низку уже вчинених терактів і диверсій, але й упередити нові, які готувалися групою в Харкові та Харківській області. Усі затримані є громадянами України 1968-1983 р.н. Група була добре організованою з чітким розподілом ролей та обов'язків», - додав він.

За даними СБУ, координатором терористів був керівник харківської організації «Оплот» Євген Жилін.

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Також Лубківський зауважив, що «у членів групи вилучено великий арсенал зброї та засоби для вчинення диверсій, зокрема, гранатомети РПГ-7, реактивні вогнемети МРО-А, автомати Калашникова, підствольні гранатомети, снайперську гвинтівку Драгунова, пістолети, у тому числі для безшумної стрільби, таймерні міни СПМ, диверсійну міну для підриву та запалювання палива з цистерн або пошкодження наземних трубопроводів, гранати, велику кількість вибухової речовини «пластид» та набоїв різного калібру для стрілецької зброї, засоби ініціювання підриву, різноманітне саперне обладнання та холодну зброю. Усе це було ввезено в Україну контрабандним шляхом».

Спецоперація СБУ на Харківщині триває.